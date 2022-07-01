Nord Stream AG остановит «Северный поток» на плановое техобслуживание

Компания Nord Stream AG подтвердила, что газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля.
«С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации», — говорится в релизе на официальном сайте компании.
Особо отмечается, что график и план работы были заранее согласованы со всеми партнерами компании. Данные о проведении техобслуживания были обнародованы в соответствии со всеми нормами ЕС.