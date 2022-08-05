Nokian Tyres ушла из России, а один из крупнейших в мире заводов остался. Его переименуют

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после ухода из России компании Nokian Tyres завод по производству автошин сменит свое название и займется поиском новых рынков сбыта продукции.

Сложности будут с Nokian Tyres, потому что сам лейбл, к которому привыкли, скорее всего, не останется, будет другой лейбл, и важно, чтобы он завоевал рынки сбыта. Объем производства очень большой, наш завод Nokian Tyres во Всеволожске — один из крупнейших в мире, и менеджменту предстоит работа по поиску новых рынков сбыта, потому что шины поставлялись в Европу, Канаду и США, а недружественные страны запретили ввоз шин из России.

Александр Дрозденко





В конце июня финский производитель шин Nokian Tyres заявил об уходе с российского рынка, заявив, что продолжение деятельности Nokian Tyres в России нецелесообразно из-за ужесточения санкций против РФ.

1 августа калужский завод шинной марки Continental подтвердил, что возобновил производство шин. Производственная мощность предприятия составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн автошин.