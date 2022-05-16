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    Nokia X20 получил бета-версию Android 13. Это единственный смартфон HMD Global, участвующий в программе публичного бета-тестирования Android 13

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Nokia X20 получил бета-версию Android 13. Это единственный смартфон HMD Global, участвующий в программе публичного бета-тестирования Android 13

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    На этой неделе на мероприятии Google I/O были объявлены участники программы публичного бета-тестирования Android 13. В их число вошло около десятка производителей смартфонов, в числе прочих упоминалась и HMD Global. Вот только если большинство производителей сразу же представили модели, участвующие в программе, то HMD Global молчала до последнего.

    Возможно, молчала потому, что для тестов выбрана совсем не флагманская модель: Nokia X20 базируется на SoC Snapdragon 480 5G. Тем не менее, именно эта модель получила Android 13 (пускай и в виде бета-версии, но зато официальной) первой из всех Nokia.

    Производитель указывает, что пользователям Nokia X20, подписавшимся на программу бета-тестирования, Android 13 доступна в качестве обновления по воздуху. Но обновление это нужно устанавливать осмысленно: если что-то пойдет не так (а это более чем возможно, потому как ранняя бета явно не отличается стабильностью), то последующий откат к Android 12 удалит все пользовательские данные со смартфона.  

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