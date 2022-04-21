Ночуют на вокзале: Витязева показала реальное отношение Эстонии к беженцам из Украины

Дело в том, что ночью в Эстонии ничего не работает — ни кассы,

ни пункты обмена валюты. Можно сходить в платный туалет или купить шоколадку в

автомате, но не более того. Добровольцы иногда предлагают украинским беженцам

провести ночь в своих домах, однако нуждающихся слишком много — мест на всех не

хватает.