Ночуют на вокзале: Витязева показала реальное отношение Эстонии к беженцам из Украины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Пока официальные власти Эстонии и Латвии рассуждают, почему
они обязаны признать события на Украине геноцидом, прибывающие в Прибалтику
украинские беженцы вынуждены ютиться на вокзалах. О реальном отношении к
мигрантам из Украины в странах Восточной Европы рассказала журналистка Юлия
Витязева в своем Telegram-канале.
Каждую ночь таллиннский автовокзал заполняется беженцами,
которые вынуждены спать на скамейках целыми семьями, рассказал один из местных
жителей, пишет Витязева. Чаще всего людям приходится дожидаться утра, чтобы
уехать в следующий пункт размещения. Помощь «застрявшим» мигрантам оказывают
лишь добровольцы, однако их силы не бесконечны.
Дело в том, что ночью в Эстонии ничего не работает — ни кассы,
ни пункты обмена валюты. Можно сходить в платный туалет или купить шоколадку в
автомате, но не более того. Добровольцы иногда предлагают украинским беженцам
провести ночь в своих домах, однако нуждающихся слишком много — мест на всех не
хватает.
Порядка 80% украинцев, приезжающих в Эстонию, не остаются
здесь, продвигаясь вглубь Европы. Пока они находятся в стране, могут
рассчитывать лишь на несколько пунктов приема беженцев. Так, в Таллине это
учреждение работает только на буднях днях. В выходные людей принимают пункты в
Тарту и Пярну, но добраться туда весьма непросто, ведь автобусы не ходят по ночам.
Кроме того, таллиннские власти уже говорят, что городские
ресурсы небесконечны. Местные чиновники убеждены, что беженцам следует ехать
прямо в пункты размещения, понимая, что все транспортные расходы им придется
оплачивать самим.
Не секрет, что в Таллине еще есть свободные «кризисные места»
— так в Эстонии называют запасные метры жилой площади, куда можно временно
переселить эстонцев в случае какого-то ЧП, например, пожара. Несмотря на
катастрофическую ситуацию с беженцами, эти «кризисные места» никому не отдают,
сохраняя соответствующий фонд почти на 100%.