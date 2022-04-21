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    Ночуют на вокзале: Витязева показала реальное отношение Эстонии к беженцам из Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Ночуют на вокзале: Витязева показала реальное отношение Эстонии к беженцам из Украины

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    Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

    Пока официальные власти Эстонии и Латвии рассуждают, почему
    они обязаны признать события на Украине геноцидом, прибывающие в Прибалтику
    украинские беженцы вынуждены ютиться на вокзалах. О реальном отношении к
    мигрантам из Украины в странах Восточной Европы рассказала журналистка Юлия
    Витязева в своем Telegram-канале.

    Каждую ночь таллиннский автовокзал заполняется беженцами,
    которые вынуждены спать на скамейках целыми семьями, рассказал один из местных
    жителей, пишет Витязева. Чаще всего людям приходится дожидаться утра, чтобы
    уехать в следующий пункт размещения. Помощь «застрявшим» мигрантам оказывают
    лишь добровольцы, однако их силы не бесконечны.

    Дело в том, что ночью в Эстонии ничего не работает — ни кассы,
    ни пункты обмена валюты. Можно сходить в платный туалет или купить шоколадку в
    автомате, но не более того. Добровольцы иногда предлагают украинским беженцам
    провести ночь в своих домах, однако нуждающихся слишком много — мест на всех не
    хватает.

    Ночуют на вокзале: Витязева показала реальное отношение Эстонии к беженцам из Украины
    globallookpress.com / Sebastian Gollnow/dpa

    Порядка 80% украинцев, приезжающих в Эстонию, не остаются
    здесь, продвигаясь вглубь Европы. Пока они находятся в стране, могут
    рассчитывать лишь на несколько пунктов приема беженцев. Так, в Таллине это
    учреждение работает только на буднях днях. В выходные людей принимают пункты в
    Тарту и Пярну, но добраться туда весьма непросто, ведь автобусы не ходят по ночам.

    Кроме того, таллиннские власти уже говорят, что городские
    ресурсы небесконечны. Местные чиновники убеждены, что беженцам следует ехать
    прямо в пункты размещения, понимая, что все транспортные расходы им придется
    оплачивать самим.

    Не секрет, что в Таллине еще есть свободные «кризисные места»
    — так в Эстонии называют запасные метры жилой площади, куда можно временно
    переселить эстонцев в случае какого-то ЧП, например, пожара. Несмотря на
    катастрофическую ситуацию с беженцами, эти «кризисные места» никому не отдают,
    сохраняя соответствующий фонд почти на 100%.

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