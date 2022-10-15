No comment: продюсер Цыганов обрушился с критикой на Нетребко после отказа общаться с журналистами из РФ

Уехавшая из РФ певица Анна Нетребко, которая выступила с критикой спецоперации на Украине, заявила, что больше не будет общаться с российскими журналистами. Продюсер Вадим Цыганов в беседе с «Народными Новостями» резко высказался в адрес артистки и отметил, что считает ее настоящей предательницей своей Родины.
Директор Анны Нетребко Владислав Монастырский отказался прокомментировать слухи о беременности певицы. По его словам, оперная дива дала особые указания по общению с российской прессой.
«No comment! По всем вопросам касательно ее в России она меня просила говорить два английских слова: No comment», — сказал журналистам директор артистки.
Сама Нетребко принципиально не отвечает на звонки с российских номеров. Ранее певица осудила проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса и дистанцировалась от родины, чтобы сохранить работу в Европе.
Известный продюсер Вадим Цыганов в беседе с «Народными Новостями» рассказал, что очередной поступок знаменитости подтвердил ее натуру.
Он подчеркнул, что своими действиями певица доказала, что ничего не испытывает к России.
«Я много раз говорил, что такие артисты являются предателями. У них две совести и две родины. Это предатели, нет смысла о них что-то говорить. Мне никогда не нравилось ее творчество. Это настоящая особь без рода и без крова» — возмутился Цыганов.
После начала спецоперации по освобождению Донбасса Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Часть из них не стесняется осуждать действия своей страны, а также граждан, придерживающихся иной точки зрения.