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НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск

НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в настоящий момент находятся в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, получили приказ к отступлению, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, соответствующее распоряжение командование ВСУ в Киеве направило местной группировке войск.

«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — отметил Марочко.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы взяли под контроль уже около половины Лисичанска.

ВСУ лисичанск ЛНР
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