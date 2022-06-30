НМ ЛНР: украинские военные получили приказ покинуть Лисичанск

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в настоящий момент находятся в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, получили приказ к отступлению, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, соответствующее распоряжение командование ВСУ в Киеве направило местной группировке войск.
«Группировке украинских войск, находящейся в населенном пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод своих войск. С целью минимизации потерь приказано отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией», — отметил Марочко.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы взяли под контроль уже около половины Лисичанска.