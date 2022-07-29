НМ ЛНР: союзные войска успешно развивают наступление на Соледарском направлении

Так, союзные войска НМ ЛНР и ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на подступе к городу Соледар, где находятся одни из самых укрепленных позиций ВСУ.

Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии успешно ведут наступательные действия в рамках спецоперации по освобождению и защите Донбасса, заявили в пресс-службе военного ведомства республики.