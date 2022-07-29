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НМ ЛНР: союзные войска успешно развивают наступление на Соледарском направлении

НМ ЛНР: союзные войска успешно развивают наступление на Соледарском направлении
Федеральное агентство новостей

Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии успешно ведут наступательные действия в рамках спецоперации по освобождению и защите Донбасса, заявили в пресс-службе военного ведомства республики.

Так, союзные войска НМ ЛНР и ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на подступе к городу Соледар, где находятся одни из самых укрепленных позиций ВСУ.

«Военнослужащие НМ ЛНР успешно развивают наступление на Соледар», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что силы НМ ДНР смогли добиться определенных успехов на Авдеевском направлении.

ВСУ Донбасс ЛНР Украина
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