НМ ЛНР: союзные войска успешно развивают наступление на Соледарском направлении

Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии успешно ведут наступательные действия в рамках спецоперации по освобождению и защите Донбасса, заявили в пресс-службе военного ведомства республики.
Так, союзные войска НМ ЛНР и ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на подступе к городу Соледар, где находятся одни из самых укрепленных позиций ВСУ.
«Военнослужащие НМ ЛНР успешно развивают наступление на Соледар», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что силы НМ ДНР смогли добиться определенных успехов на Авдеевском направлении.