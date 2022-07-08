НМ ЛНР показала трофейную украинскую бронетехнику на выставке в Лисичанске

Народная милиция ЛНР организовала в Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники.
В публикации РИА Новости говорится, что местным жителям показали танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО, а также ракетные комплексы советского и украинского производства. Отмечается, что в экспозицию также вошли образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, которые были переданы ВСУ странами Запада.
«Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего — просто бьем противника и гоним их с нашей земли», — сообщил начальник управления НМ ЛНР Ян Лещенко.
Он добавил, что союзные силы будут уничтожать поставляемое Украине вооружение, а уцелевшее оружие использовать в борьбе с ВСУ.