НМ ЛНР показала трофейную украинскую бронетехнику на выставке в Лисичанске

В публикации РИА Новости говорится, что местным жителям показали танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО, а также ракетные комплексы советского и украинского производства. Отмечается, что в экспозицию также вошли образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, которые были переданы ВСУ странами Запада.