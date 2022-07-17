НМ ДНР захватила в качестве трофеев брошенное украинскими военными оружие образца НАТО

Как сообщает РИА Новости, вооружение было обнаружено на позициях, которые ранее занимали подразделения ВСУ. Так, в распоряжении защитников Донбасса оказались разработанный в Германии пистолет-пулемет Heckler&Koch МР-5 и копия израильского пулемета Negev, произведенная на украинском предприятии «Форт».