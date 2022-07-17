Новости02

НМ ДНР захватила в качестве трофеев брошенное украинскими военными оружие образца НАТО

НМ ДНР захватила в качестве трофеев брошенное украинскими военными оружие образца НАТО
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР заполучили в качестве трофеев оружие образца НАТО.

Как сообщает РИА Новости, вооружение было обнаружено на позициях, которые ранее занимали подразделения ВСУ. Так, в распоряжении защитников Донбасса оказались разработанный в Германии пистолет-пулемет Heckler&Koch МР-5 и копия израильского пулемета Negev, произведенная на украинском предприятии «Форт».

Ранее в НМ ДНР сообщили об уничтожении американской радиолокационной станции, которую ВСУ разместили в Донбассе.

ВСУ ДНР Донбасс спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.