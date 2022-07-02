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НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли свыше 60 человек личного состава и пять БТР

НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли свыше 60 человек личного состава и пять БТР
Минобороны Украины

Народная милиция ДНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских националистов. Об этом информирует военное ведомство республики.

Согласно информации Народной милиции ДНР, в течение суток союзными силами ликвидированы пять вражеских бронетранспортеров, семь военных автомобилей и свыше 60 украинских националистов.

Ранее военные корреспонденты сообщили, что до полного окружения города Лисичанск подразделениям Вооруженных сил России осталось всего шесть километров, передает RT.

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