Ранее военные корреспонденты сообщили, что до полного окружения города Лисичанск подразделениям Вооруженных сил России осталось всего шесть километров, передает RT .

Согласно информации Народной милиции ДНР, в течение суток союзными силами ликвидированы пять вражеских бронетранспортеров, семь военных автомобилей и свыше 60 украинских националистов.

Народная милиция ДНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских националистов. Об этом информирует военное ведомство республики.