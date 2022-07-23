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НМ ДНР: украинские националисты повсеместно практикуют захват гражданских в заложники

НМ ДНР: украинские националисты повсеместно практикуют захват гражданских в заложники
Федеральное агентство новостей

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно и повсеместно практикуют захват мирных жителей в заложники. Такой информацией поделился заместитель комбата 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол.

В беседе с корреспондентом РИА Новости заместитель командира отметил, что украинские националисты берут в заложники гражданских сразу по прибытии в очередной город или село — для них это является регулярной практикой.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России установил новые преступления, совершенные украинскими националистами против мирного населения в Донбассе.   

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