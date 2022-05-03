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    НМ ДНР: украинские националисты нарушили режим тишины на территории «Азовстали» в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    НМ ДНР: украинские националисты нарушили режим тишины на территории «Азовстали» в Мариуполе

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    Федеральное агентство новостей

    Силы Народной милиции ДНР зафиксировали выстрелы и взрывы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении представителя внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики.

    По данным ведомства, украинские националисты сорвали режим тишины. Со стороны укрепрайона радикалов на предприятии начался обстрел. В результате внезапной атаки военным Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь, пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что за последние два дня российским военным удалось эвакуировать более 100 мирных жителей с территории «Азовстали». Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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