Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об отступлении украинской армии с Авдеевского направления из-за отсутствия артиллерийской поддержки.

«Сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — констатировал он.

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР освободили от украинских националистов населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике.