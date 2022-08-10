НМ ДНР: союзные войска полностью освободили поселок Пески от украинских националистов

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР освободили от украинских националистов населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике.
Об этом изданию ТАСС сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов.
«Сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — констатировал он.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об отступлении украинской армии с Авдеевского направления из-за отсутствия артиллерийской поддержки.