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НМ ДНР: союзные войска полностью освободили поселок Пески от украинских националистов

НМ ДНР: союзные войска полностью освободили поселок Пески от украинских националистов
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народной милиции ДНР освободили от украинских националистов населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике.

Об этом изданию ТАСС сообщил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка НМ ДНР Илья Емельянов.

«Сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об отступлении украинской армии с Авдеевского направления из-за отсутствия артиллерийской поддержки.

вс рф ВСУ ДНР Донбасс
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