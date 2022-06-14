НМ ДНР: союзные силы за сутки ликвидировали более 20 украинских националистов

Свыше 20 бойцов украинских националистических формирований были уничтожены союзными силами ВС РФ и Народной милиции ДНР за минувшие сутки, сообщили в донецком военном ведомстве.
В НМ ДНР отметили, что за указанный период националисты понесли потери не только в личном составе, но и в технике. Союзные войска уничтожили три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и шесть грузовых автомобилей.
«Подавлено четыре огневых точки врага в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески», — добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в республике рассчитывают на использование дополнительных российских ракет и авиации ВКС РФ для ударов по позициям артиллерии ВСУ.