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    НМ ДНР сообщила о поджоге корабля «Донбасс» в порту Мариуполя украинскими националистами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com

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    globallookpress.com/Siryk Anatolii/ZUMAPRESS.com

    Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что члены
    нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) совершили новую провокацию, осуществив поджог корабля
    управления «Донбасс».

    Как уточнили в пресс-службе, на борту продолжается пожар,
    наблюдается задымление. НМ ДНР не исключает, что украинские и иностранные
    информканалы начнут распространять ложную информацию и сюжеты по дискредитации
    ВС РФ, связанные с этим поджогом.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    * Против членов организации в России возбуждены уголовные
    дела

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