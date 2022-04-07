НМ ДНР сообщила о поджоге корабля «Донбасс» в порту Мариуполя украинскими националистами

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Пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что члены
нацбатальона «Азов»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) совершили новую провокацию, осуществив поджог корабля
управления «Донбасс».
Как уточнили в пресс-службе, на борту продолжается пожар,
наблюдается задымление. НМ ДНР не исключает, что украинские и иностранные
информканалы начнут распространять ложную информацию и сюжеты по дискредитации
ВС РФ, связанные с этим поджогом.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные
дела