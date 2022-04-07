НМ ДНР сообщила о поджоге корабля «Донбасс» в порту Мариуполя украинскими националистами

Как уточнили в пресс-службе, на борту продолжается пожар,

наблюдается задымление. НМ ДНР не исключает, что украинские и иностранные

информканалы начнут распространять ложную информацию и сюжеты по дискредитации

ВС РФ, связанные с этим поджогом.