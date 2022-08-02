НМ ДНР: пятеро солдат ВСУ сложили оружие в поселке Пески

«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка», — сообщил представитель народной милиции в комментарии РИА Новости.