Группа украинских солдат сложила оружие в поселке Пески, что к северо-западу от Донецка, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, пятеро военнослужащих отказались продолжать сопротивление на фоне наступления союзных войск на Авдеевском направлении
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей РФ ведут успешные действия на Авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка», — сообщил представитель народной милиции в комментарии РИА Новости.
Ранее стало известно, что союзные войска взяли в полукольцо Авдеевку, где окопались подразделения ВСУ.