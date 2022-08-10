НМ ДНР: освобождение Авдеевки позволит союзным силам отбросить ВСУ от Донецка

Силы Народной милиции ДНР, взяв под свой контроль Авдеевку, смогут отодвинуть украинскую армию на 15-20 километров от Донецка. Об этом сообщили военнослужащие 1-й Славянской бригады НМ ДНР.
По данным ополченцев, Вооруженные силы Украины каждый день открывают артиллерийский огонь по столице Донецкой Народной Республики. При этом отмечается, что освобождение Авдеевки позволит уничтожить огневые позиции ВСУ и обезопасить мирных жителей Донецка, передает РИА Новости.
«Рассчитываем, что мы отодвинем их примерно на 15-20 километров, чтобы они не доставали до Донецка — у них не будет хватать полета снарядов», — констатировал боец НМ ДНР с позывным Умник.
Военный также отметил, что в настоящее время союзные силы ведут активный артиллерийский огонь по укрепрайону украинской армии под Авдеевкой.