НМ ДНР обезвредила группу украинских военных, пытавшихся бежать из Мариуполя

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Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что из
Мариуполя попыталась выйти группа из 10 человек, их удалось обезвредить.
Один из бойцов Народной милиции ДНР в беседе с Руденко
рассказал, что ему и его сослуживцам удалось обезвредить группу из 10 украинских
военных, попытавшихся выйти из Мариуполя. Для сохранения жизней стрельба велась
по ногам, всем раненым оказали первичную помощь и отправили в госпиталь.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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