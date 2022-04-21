НМ ДНР обезвредила группу украинских военных, пытавшихся бежать из Мариуполя

Один из бойцов Народной милиции ДНР в беседе с Руденко

рассказал, что ему и его сослуживцам удалось обезвредить группу из 10 украинских

военных, попытавшихся выйти из Мариуполя. Для сохранения жизней стрельба велась

по ногам, всем раненым оказали первичную помощь и отправили в госпиталь.