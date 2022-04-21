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    НМ ДНР обезвредила группу украинских военных, пытавшихся бежать из Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    НМ ДНР обезвредила группу украинских военных, пытавшихся бежать из Мариуполя

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    Федеральное агентство новостей

    Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что из
    Мариуполя попыталась выйти группа из 10 человек, их удалось обезвредить.

    Один из бойцов Народной милиции ДНР в беседе с Руденко
    рассказал, что ему и его сослуживцам удалось обезвредить группу из 10 украинских
    военных, попытавшихся выйти из Мариуполя. Для сохранения жизней стрельба велась
    по ногам, всем раненым оказали первичную помощь и отправили в госпиталь.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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