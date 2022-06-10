НМ ДНР: девять украинских военных сдались в плен в районе Горловки

Несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли решение сложить оружие и сдаться в плен в районе населенного пункта Горловка Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
Как рассказали в военном ведомстве, на сторону ДНР перешли девять украинских бойцов. В народной милиции решение военных назвали правильным, поскольку таким образом они сохранили себе жизнь.
Президент РФ Владимир Путин объявил о старте специальной операции Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Целью военных мероприятий он назвал защиту республик Донбасса и их жителей от киевского режима.