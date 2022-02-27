НМ ДНР: бойцы ВСУ перебрасывают дивизион РСЗО «Град» из Краматорска в Артемовск

НМ ДНР: бойцы ВСУ перебрасывают дивизион РСЗО «Град» из Краматорска в Артемовск Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществляют переброску дивизиона реактивных систем залпового огня «Град» из Краматорска в Артемовск, сообщили в Народной милиции ДНР.

Отмечается также, что украинские войска продолжают прятаться в жилых кварталах городов, в частности в центре Краматорска разместили пять ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что военнослужащие НМ ДНР взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории Донбасса. По словам официального представителя ведомства Эдуарда Басурина, среди них Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

 
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ВСУ град ДНР
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