НМ ДНР: бойцы ВСУ перебрасывают дивизион РСЗО «Град» из Краматорска в Артемовск

Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществляют переброску дивизиона реактивных систем залпового огня «Град» из Краматорска в Артемовск, сообщили в Народной милиции ДНР.

Отмечается также, что украинские войска продолжают прятаться в жилых кварталах городов, в частности в центре Краматорска разместили пять ЗРК С-300.

Ранее сообщалось, что военнослужащие НМ ДНР взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории Донбасса. По словам официального представителя ведомства Эдуарда Басурина, среди них Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

загрузка...