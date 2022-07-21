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Nl Times: Нидерланды достигли предела в оказании военной помощи Украине

Nl Times: Нидерланды достигли предела в оказании военной помощи Украине
globallookpress/Tech. Sgt. J.D. Strong

Нидерланды почти исчерпали собственные запасы военной техники из-за поставок Украине. Об этом пишет портал Nl Times со ссылкой на статс-секретаря министерства обороны королевства Кристофа ван дер Мата.

Он подчеркнул, что ресурсы страны практически иссякли, однако Нидерланды не отказываются от оказания помощи Киеву.

 «Ситуация на Украине напрямую затрагивает наши интересы», — подчеркнул он.

Ван дер Мат добавил, что Нидерланды испытывали дефицит военной техники и боеприпасов еще до начала поставок Украине.

Запад нидерланды поставки оружия Украина
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