Nl Times: Нидерланды достигли предела в оказании военной помощи Украине

Ван дер Мат добавил, что Нидерланды испытывали дефицит военной техники и боеприпасов еще до начала поставок Украине.

«Ситуация на Украине напрямую затрагивает наши интересы», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что ресурсы страны практически иссякли, однако Нидерланды не отказываются от оказания помощи Киеву.

Нидерланды почти исчерпали собственные запасы военной техники из-за поставок Украине. Об этом пишет портал Nl Times со ссылкой на статс-секретаря министерства обороны королевства Кристофа ван дер Мата.