Низкопрофильная видеокарта Sapphire Pulse RX 6400 занимает в корпусе ПК один слот

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Компания Sapphire, являющаяся партнером компании AMD по выпуску видеокарт, представила модель Sapphire Pulse RX 6400, изображения которой появились неделю назад. Это низкопрофильная карта, занимающая один слот расширения. Она оснащена простой системой охлаждения с одним вентилятором.





Напомним, основой Radeon RX 6400 служит графический процессор Navi 23 с 768 потоковыми процессорами, 64-разрядной шиной связанный с дополнен 4 ГБ памяти GDDR6. Память работает со скоростью 16 Гбит/с. Частота GPU в режиме Game равна 2039 МГц, частота Boost — 2321 МГц.





Потребляемая мощность видеокарты не превышает 55 Вт, что позволило обойтись без разъема дополнительного питания. Карта оснащена интерфейсом PCIe 4.0 x4. Для подключения мониторов есть по одному видеовыходу HDMI и DisplayPort. Оба они поддерживают разрешения до 7680 х 4320 пикселей.