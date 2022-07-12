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Низкое энергопотребление стало одним из преимуществ светодиодных фар

Низкое энергопотребление стало одним из преимуществ светодиодных фар
piqsels.com

Автоэксперты рассказали о главных преимуществах и недостатках светодиодных фар, которые последнее время стали популярны в России.

Одним из главных достоинств LED-освещения стала ее низкое энергопотребление, в сравнении с обычными. Кроме того, светодиодные фары служат своим владельцам намного дольше и за это получили свою популярность в Китае. Третьим преимуществом стала возможность автоматически изменять интенсивность света, чтобы не ослеплять встречных водителей.

Однако у LED-технологий есть и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость. При этом большинство производителей автомобилей выпускают фары, которые при неисправности заменить почти невозможно и приходится менять всю лампу целиком, пишет Njcar.

led-освещение автомобили светодиодные фары
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RusNewsToday24
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