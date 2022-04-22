Низкий уровень суверенного долга России позволит снизить риски от возможного дефолта

«Что касается (возможного. —

Прим. ред.) дефолта России по суверенному долгу, то следует отметить, что объем

непогашенного российского госдолга относительно невелик в глобальных масштабах…

Кроме того, рыночные цены уже отражают вероятность дефолта. Таким образом, это

должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности.

Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на

рынок после такого эпизода было бы и будет всегда трудно. Это обычно занимает

время, но у России на данном этапе нет потребности в рыночном финансировании», —

отметил Каммер.