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    Низкий уровень суверенного долга России позволит снизить риски от возможного дефолта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Низкий уровень суверенного долга России позволит снизить риски от возможного дефолта

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    Федеральное агентство новостей

    Российское правительство
    сможет сократить риски от возможного технического дефолта благодаря низкому
    уровню суверенного долга, заявил директор
    европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Также нивелировать
    последствия дефолта позволят рыночные условия. Сейчас у
    России нет необходимости в рыночном финансировании, что значительно снижает угрозу, цитирует его ТАСС.

    «Что касается (возможного. —
    Прим. ред.) дефолта России по суверенному долгу, то следует отметить, что объем
    непогашенного российского госдолга относительно невелик в глобальных масштабах…
    Кроме того, рыночные цены уже отражают вероятность дефолта. Таким образом, это
    должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности.
    Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на
    рынок после такого эпизода было бы и будет всегда трудно. Это обычно занимает
    время, но у России на данном этапе нет потребности в рыночном финансировании», —
    отметил Каммер.

    Однако, по его мнению,
    дефолт будет иметь негативные последствия для российских предприятий. Он
    затруднит получение кредитов компаниями, что серьезно повлияет на экономику.

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