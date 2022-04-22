Низкий уровень суверенного долга России позволит снизить риски от возможного дефолта

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Российское правительство
сможет сократить риски от возможного технического дефолта благодаря низкому
уровню суверенного долга, заявил директор
европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
Также нивелировать
последствия дефолта позволят рыночные условия. Сейчас у
России нет необходимости в рыночном финансировании, что значительно снижает угрозу, цитирует его ТАСС.
«Что касается (возможного. —
Прим. ред.) дефолта России по суверенному долгу, то следует отметить, что объем
непогашенного российского госдолга относительно невелик в глобальных масштабах…
Кроме того, рыночные цены уже отражают вероятность дефолта. Таким образом, это
должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности.
Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на
рынок после такого эпизода было бы и будет всегда трудно. Это обычно занимает
время, но у России на данном этапе нет потребности в рыночном финансировании», —
отметил Каммер.
Однако, по его мнению,
дефолт будет иметь негативные последствия для российских предприятий. Он
затруднит получение кредитов компаниями, что серьезно повлияет на экономику.