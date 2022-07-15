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Nissan может оставить серию электромобилей Leaf без прямого наследника

Nissan может оставить серию электромобилей Leaf без прямого наследника

СМИ сообщили, что нынешнее второе поколение электромобиля Nissan Leaf может остаться без прямого наследника. Первая версия его вышла в 2010-м, а вторая — в 2017. За прошлый год в ЕС, где автомобиль наиболее востребован, было продано 33 772 единицы, что на ,3% больше, чем годом ранее. А вот за четыре месяца текущего года пока что продано лишь 8795 экземпляров, что на 16,3% больше, чем в январе-апреле 2021-го.


Источник полагает, что на место Leaf придёт другая модель с иным названием, которая окажется более приспособленной к потребностям современного покупателя электромобилей. Официально в Nissan это пока не подтвердили.

Однако источник полагает, что машину могут заменить на кроссовер Chill-Out, который показали в прошлом году. Этот электромобиль будет построен на платформе CMF-EV и получил электрическую силовую установку e-4orce. Производство наладят в Великобритании, там планируется выпускать 100 тысяч единиц в год.

При этом пока что Nissan Leaf остаётся в строю. Более того, в феврале компания представила европейскую версию модернизированного хэтчбека с новыми колёсными дисками и некоторыми другими визуальными изменениями. А вот салон и двигатель оставили прежними. Базовая версия получила 150-сильный электродвигатель с тяговой батареей на 40 кВт·ч, что даёт до 270 км на одной зарядке. Есть также версии с 217-сильным двигателем и батареей на 62 кВт·ч — этого хватит на 385 км.

Всего же японская компания намерена выпустить более десяти новых элекромобилей.

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RusNewsToday24
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