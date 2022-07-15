Nissan может оставить серию электромобилей Leaf без прямого наследника

СМИ сообщили, что нынешнее второе поколение электромобиля Nissan Leaf может остаться без прямого наследника. Первая версия его вышла в 2010-м, а вторая — в 2017. За прошлый год в ЕС, где автомобиль наиболее востребован, было продано 33 772 единицы, что на ,3% больше, чем годом ранее. А вот за четыре месяца текущего года пока что продано лишь 8795 экземпляров, что на 16,3% больше, чем в январе-апреле 2021-го.





Источник полагает, что на место Leaf придёт другая модель с иным названием, которая окажется более приспособленной к потребностям современного покупателя электромобилей. Официально в Nissan это пока не подтвердили.

Однако источник полагает, что машину могут заменить на кроссовер Chill-Out, который показали в прошлом году. Этот электромобиль будет построен на платформе CMF-EV и получил электрическую силовую установку e-4orce. Производство наладят в Великобритании, там планируется выпускать 100 тысяч единиц в год.

При этом пока что Nissan Leaf остаётся в строю. Более того, в феврале компания представила европейскую версию модернизированного хэтчбека с новыми колёсными дисками и некоторыми другими визуальными изменениями. А вот салон и двигатель оставили прежними. Базовая версия получила 150-сильный электродвигатель с тяговой батареей на 40 кВт·ч, что даёт до 270 км на одной зарядке. Есть также версии с 217-сильным двигателем и батареей на 62 кВт·ч — этого хватит на 385 км.

Всего же японская компания намерена выпустить более десяти новых элекромобилей.