Nissan Leaf, Range Rover и Nissan Altima дешевеют быстрее остальных автомобилей

Эксперты компании Compare The Market составили рейтинг автомобилей, которые больше всего теряют в цене после покупки, проанализировав поисковые запросы в Google по теме «подержанные автомобили» за последний год.

Первое место по скорости удешевления занял японский электромобиль Nissan Leaf, который за три года эксплуатации в среднем теряет 49% своей первоначальной стоимости. Это связывают с тем, что на мировом рынке появляются более технологичные электромобили, которые заметно превосходят Leaf.





Второе место заняли Range Rover. Этот кроссовер пятого поколения за три года теряет в цене 44%. При этом на данный момент это один из самых дорогих внедорожников в США. Цены на модель стартуют от 100 тыс. долларов.

Первую тройку замыкает Nissan Altima, который за три года подешевел на 42%. Покупка подержанной модели обойдется значительно дешевле ее конкурентов в лице Toyota Camry и Honda Accord.

Внедорожник Jeep Wrangler интересовал американцев больше всего, его искали 760 940 раз. Второе место заняла Toyota Tacoma, которую искали 509 490 раз. Третье место по запросам заняла Tesla Model 3, также в пятерку вошли Honda Civic и Toyota 4Runner. В первой десятке только три модели не являются японскими — два Jeep и одна Tesla.