Nintendo Switch слишком быстро разряжаются. Временное решение есть

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Пользователи игровой приставки Nintendo Switch столкнулись с проблемой слишком быстрой разрядки батарей.





В сети появились жалобы, на то, что за ночь приставка, особенно относительно новая с экраном OLED, сильно разряжается. Проблема связана с тем, что консоли должны находиться в спящем режиме. Кроме того, довольно много владельцев утверждали, что их устройства не могут обеспечить приличное время автономной работы даже во время «обычного» игрового процесса.

Nintendo еще не предоставила никаких официальных объяснений и даже не признала каких-либо проблем с батареями в консолях Nintendo Switch. Тем не менее официальный отдел поддержки на японском сайте Nintendo предложил ряд шагов, которые владельцы Switch могут выполнить, чтобы получить «оптимальное время автономной работы»: