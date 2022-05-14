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    Нила Патрика Харриса призывают “отменить” из-за мясной тарелки в виде мертвой Эми Уайнхаус

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Нила Патрика Харриса призывают "отменить" из-за мясной тарелки в виде мертвой Эми Уайнхаус

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    Нил Патрик Харрис

    Нил Патрик Харрис попал под огонь критики из-за мясной тарелки, которая украшала праздничный стол на его вечеринке по случаю Хэллоуина в 2011 году.

    Тарелка была сделана в виде трупа Эми Уайнхаус, которая в июле того же года умерла от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Сразу после вечеринки фотографию блюда (которое поначалу приняли за торт) выложил в сеть продюсер Джастин Микита, однако он тут же удалил свой пост.

    На днях скриншот того самого твита опубликовала в своем микроблоге писательница Эшли Риз.

    Даже не верится, сколько людей старше 25, регулярно зависающих в соцсетях, до сих пор не знали об этом. Да, Нил Патрик Харрис буквально заказал торт в виде трупа Эми Уайнхаус на Хэллоуин вскоре после ее смерти. С тех пор я его презираю.

    Нил Патрик Харрис с мужем Дэвидом БарткаНил Патрик Харрис с мужем Дэвидом Бартка

    Скриншот тут же распространился по сети. Twitter наводнили посты с требованием “отменить” Нила Патрика Харриса.

    Общественности давно пора обратить внимание на то, как Эми Уайнхаус преподносила в начале 2000-х и 2010-х женоненавистническая медиа-машина и ее преданная аудитория. Торт в виде трупа Нила Патрика Харриса — это лишь верхушка айсберга.

    — написал пользователь с ником Figging Gingers.

    Я больше не могу смотреть “Лемони Сникет: 33 несчастья” на Netflix и другие его проекты с участием Нила Патрика Хауса после того как узнал, что он заказал торт в виде трупа Эми Уайнхаус для вечеринки в честь Хэллоуина. Это поступок недочеловека,

    — высказался пользователь под ником Marpy.

    Amy Winehouse

    Заблуждающихся сразу поправили, что так называемый “торт” на самом деле представлял собой мясную тарелку, из-за чего ситуация выглядит еще хуже.

    Ребята, эта история с Нилом Патриком Харрисом и Эми Уайнхаус еще хуже, чем вы думаете, потому что на самом деле там был не торт, а мясная тарелка, которую изготовили в виде ее тела. Если вы не знаете, о чем я говорю, погуглите. Вам станет так противно, что вы больше не сможете быть фанатом Нила Патрика Харриса,

    — написала некто Кэролайн Орр Буэно.

    Многие в своих постах обратились к Netflix с призывом как-то отреагировать на резонанс — дело в том, что летом на платформе должен выйти многосерийный ромком с участием актера под названием “Без пары” (“Uncoupled”). По сюжету сериала герой Харриса Майкл познает радости холостой жизни после того, как его бросил партнер после 17 лет совместной жизни.

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