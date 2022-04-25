«Никто здесь жить не хочет»: беженка из Украины посоветовала «молчать» возмущенным эстонцам

Украинская беженка, говорящая на русском языке, попыталась доказать жителям Эстонии, что у них самая бедная и никому не нужная страна, которая живет только благодаря украинцам, работающим на местных заводах. Женщина с глазами, полными ярости, заявила, что европейской стране и ее гражданам нужно перестать говорить об украинцах плохо, а если что-то не нравиться, можно просто уехать. Соответствующее видео появилось на просторах Сети.