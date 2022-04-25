«Никто здесь жить не хочет»: беженка из Украины посоветовала «молчать» возмущенным эстонцам

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Украинская беженка, говорящая на русском языке, попыталась доказать жителям Эстонии, что у них самая бедная и никому не нужная страна, которая живет только благодаря украинцам, работающим на местных заводах. Женщина с глазами, полными ярости, заявила, что европейской стране и ее гражданам нужно перестать говорить об украинцах плохо, а если что-то не нравиться, можно просто уехать. Соответствующее видео появилось на просторах Сети.
В начале ролика украинка, прибывшая в Эстонию в качестве беженца, сразу обратилась к эстонцам и русскоговорящим жителям страны, заявив, что никто на данную европейскую страну не претендует, никто не собирается здесь останавливаться, жить и претендовать на жилье.
«Вы думаете, что у вас самая классная страна, где можно жить? Нет, она самая бедная. Люди приезжают сюда, чтобы прожить некоторое время и уехать к себе на родину. Никто здесь жить не хочет», — сказала украинка.
Она также отметила, что ее раздражают посты местных жителей о некорректном поведении украинских беженцев. В этой связи беженка сделала акцент на том, что эстонцы говорят абсолютную «неправду».
Вместе с этим, украинка раскритиковала социальную помощь, предоставляемую эстонскими властями. По ее мнению, государственное пособие в европейской стране недостаточно большое и подобающее для выходцев из Украины.
«Я сижу на этих 1000 евро. Прожить невозможно! Так что закройте свой рот!», — высказалась женщина, указав, что якобы только благодаря украинцам, которые уезжают в Эстонию на заработки, европейская страна до сих пор сохранила свою экономику.
Отметим, что 1000 евро на данный момент составляет примерно 80 тысяч рублей, или 33 тысячи гривен, что является зарплатой выше среднего уровня.
Несмотря на это, женщина продолжила поливать нелицеприятными словами местных жителей и рассказывать о «широте украинской души». Она отметила, что ее соотечественники «точно бы помогли» любому беженцу.
В заключении украинка заявила, что эстонцы должны благодарить ее соотечественников, которые работают на заводах страны.
«Если вам что-то не нравится, то уезжайте в Финляндию или куда-то подальше. Мы вообще приехали куда попало», — заявила украинка.
Так, беженка «отблагодарила» местных властей за обеспечение пособием и предоставление жилья каждому беженцу.
Отметим, помимо эстонцев, на выходцев из Украины также массово жалуются молдаване, поляки, немцы, итальянцы. В Сети каждый день появляется большое количество видео и постов, доказывающих некорректное и хамское поведение украинцев на территории европейских стран.