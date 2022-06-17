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«Никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью». Иностранные автопроизводители могут уйти из России по схеме Renault

«Никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью». Иностранные автопроизводители могут уйти из России по схеме Renault

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал на Петербургском международном экономическом форуме о ведущихся переговорах с иностранными автопроизводителями.


По словам Мантурова, ведомство обсуждает возможность выхода компаний из российских активов по той же схеме, что была использована с Renault. Правда, министр не уточнил, с какими именно компаниями ведутся переговоры.

Мантуров рассказал журналистам:

Все вменяемые люди, поэтому никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью. В каждом конкретном случае кто-то сегодня для себя принимает решение в части, например, передачи одному из своих дилеров, кто-то примерно так же поступит, как Renault.

Также Мантуров отметил, что единственная иностранная автомобильная компания, которая продолжает беспрепятственно функционировать в России — это  Haval в Туле, которую «своевременно» привлекли на российский рынок. Денис Мантуров уточнил:

И сегодня это собственно та иностранная компания, которая осталась функционировать. Но при этом было доложено о том, как обстоят дела с АвтоВАЗом, как мы нашли решение с компанией Renault. И доложил о том, что мы ведем диалог с каждым из производителей иностранных брендов, и надеюсь, что по каждому из них будет найдено решение.

Напомним, в середине мая было объявлено, что  российские активы группы Renault переведены в государственную собственность. В начале июня московский завод Renault официально сменил название на «Москвич». Согласно опросу «Ромир», 65% российских автомобилистов подумывают о покупке «Москвича».

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авто Россия
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