«Никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью». Иностранные автопроизводители могут уйти из России по схеме Renault

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал на Петербургском международном экономическом форуме о ведущихся переговорах с иностранными автопроизводителями.





По словам Мантурова, ведомство обсуждает возможность выхода компаний из российских активов по той же схеме, что была использована с Renault. Правда, министр не уточнил, с какими именно компаниями ведутся переговоры.

Мантуров рассказал журналистам:

Все вменяемые люди, поэтому никто не заинтересован просто грубо хлопнуть дверью. В каждом конкретном случае кто-то сегодня для себя принимает решение в части, например, передачи одному из своих дилеров, кто-то примерно так же поступит, как Renault.

Также Мантуров отметил, что единственная иностранная автомобильная компания, которая продолжает беспрепятственно функционировать в России — это Haval в Туле, которую «своевременно» привлекли на российский рынок. Денис Мантуров уточнил:

И сегодня это собственно та иностранная компания, которая осталась функционировать. Но при этом было доложено о том, как обстоят дела с АвтоВАЗом, как мы нашли решение с компанией Renault. И доложил о том, что мы ведем диалог с каждым из производителей иностранных брендов, и надеюсь, что по каждому из них будет найдено решение.

Напомним, в середине мая было объявлено, что российские активы группы Renault переведены в государственную собственность. В начале июня московский завод Renault официально сменил название на «Москвич». Согласно опросу «Ромир», 65% российских автомобилистов подумывают о покупке «Москвича».