Никто не согласился помочь: Шугалей в открытом письме рассказал об обращении к российским миллиардерам

«В Луганской и Донецкой Народных Республиках, на других освобожденных территориях сейчас много разрушенных домов мирных жителей, которые попали под удары ВСУ. Сегодня эти люди, лишенные единственного жилья, страдают, им нужна помощь. От имени жильцов разрушенных домов наш Фонд Защиты Национальных Ценностей обратился к 37 российским бизнесменам-миллиардерам с просьбой оказать помощь в восстановлении жилья (написали электронные письма, опубликовали видеообращения, звонили бизнесменам и их представителям). Однако никто не согласился помочь.

Я Вам расскажу, почему так происходит. Они просто хотят отсидеться в стороне. Этих бизнесменов устроит любой вариант исхода событий на Украине, лишь бы не тронули их капиталы. Если надо, то они и страну продадут.



И, если спрашивать по всей строгости «военного времени», то как можно назвать такую позицию наших миллиардеров? Я считаю, что это позиция паразитов и предателей, это позиция врагов государства. А как считаете Вы?», — написал российский социолог.

