Никто не согласился помочь: Шугалей в открытом письме рассказал об обращении к российским миллиардерам

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал открытое письмо к гражданам России на фоне ситуации в ЛДНР. Соответствующая запись появилась у него в Telegram-канале.
«В Луганской и Донецкой Народных Республиках, на других освобожденных территориях сейчас много разрушенных домов мирных жителей, которые попали под удары ВСУ. Сегодня эти люди, лишенные единственного жилья, страдают, им нужна помощь. От имени жильцов разрушенных домов наш Фонд Защиты Национальных Ценностей обратился к 37 российским бизнесменам-миллиардерам с просьбой оказать помощь в восстановлении жилья (написали электронные письма, опубликовали видеообращения, звонили бизнесменам и их представителям). Однако никто не согласился помочь.
Я Вам расскажу, почему так происходит. Они просто хотят отсидеться в стороне. Этих бизнесменов устроит любой вариант исхода событий на Украине, лишь бы не тронули их капиталы. Если надо, то они и страну продадут.
И, если спрашивать по всей строгости «военного времени», то как можно назвать такую позицию наших миллиардеров? Я считаю, что это позиция паразитов и предателей, это позиция врагов государства. А как считаете Вы?», — написал российский социолог.
Более того, глава ФЗНЦ опубликовал имена людей, о которых идет речь в его письме. Среди них много известных личностей.
«Пора назвать их имена: Абрамов Александр Григорьевич, Абрамович Роман Аркадьевич, Авен Петр Олегович, Алекперов Вагит Юсуфович, Алтушкин Игорь Алексеевич, Ахмедов Фархад Теймур оглы, Бакальчук Татьяна Владимировна, Батурина Елена Николаевна, Вексельберг Виктор Феликсович, Галицкий Сергей Николаевич, Гурьев Андрей Андреевич, Гордеев Сергей Эдуардович, Дерипаска Олег Владимирович, Евтушенков Владимир Петрович, Кантор Вячеслав Владимирович, Керимов Сулейман Абусаидович, Козицын Андрей Анатольевич, Кузьмичев Алексей Викторович, Каменщик Дмитрий Владимирович, Лисин Владимир Сергеевич, Мамут Александр Леонидович, Мельниченко Андрей Игоревич, Мильнер Юрий Борисович, Михельсон Леонид Викторович, Мордашов Алексей Александрович, Потанин Владимир Олегович, Пономаренко Александр Анатольевич, Прохоров Михаил Дмитриевич, Рашников Виктор Филиппович, Скоробогатько Александр Иванович, Скоч Андрей Владимирович, Светаков Александр Александрович, Тимченко Геннадий Николаевич, Усманов Алишер Бурханович, Фридман Михаил Маратович, Фролов Александр Владимирович, Хан Герман Борисович», — добавил Шугалей.
Ранее президент ФЗНЦ Шугалей отправился в Донбасс, чтобы помогать местным жителям. Подробности своей работы он публикует у себя в Telegram-канале.