«Никто не хочет пулю в затылок»: жители Северодонецка прятались от ВСУ в одном из цехов завода «Азот»

В Telegram-канале «Донбасс решает» появилось видео, в котором житель Северодонецка Олег рассказал, как он вместе с коллегами несколько месяцев пробыл в цеху завода, который контролировали солдаты ВСУ. По словам мужчины, дом его разбили украинские военные и в марте он приехал жить на химкомбинат. При этом Олег отметил, что в это время он продолжал работать, поддерживая состояние оборудования и охраняя цех.