«Никто не хочет пулю в затылок»: жители Северодонецка прятались от ВСУ в одном из цехов завода «Азот»

После освобождения северодонецкого завода «Азот» стала возможна эвакуация мирных жителей, которые забаррикадировались от украинских военных в цехах предприятия. При этом ведущий инженер «Азота» продолжал работать, даже когда за город шли бои.
В Telegram-канале «Донбасс решает» появилось видео, в котором житель Северодонецка Олег рассказал, как он вместе с коллегами несколько месяцев пробыл в цеху завода, который контролировали солдаты ВСУ. По словам мужчины, дом его разбили украинские военные и в марте он приехал жить на химкомбинат. При этом Олег отметил, что в это время он продолжал работать, поддерживая состояние оборудования и охраняя цех.
Люди забаррикадировались от военнослужащих ВСУ и старались всеми силами выжить. Олег рассказал, что готовили они в цеху на деминирализованной воде, запасы которой были в лаборатории. Люди не выходили из своего укрытия больше месяца.
«Здесь были только ВСУ и желания выйти не было: а ну, кому хочется получить пулю в затылок», — рассказал Олег.
Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие Народной милиции ЛНР в воскресенье, 26 июня, эвакуировали с химкомбината «Азот» в западной части Северодонецка более 500 мирных жителей.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.