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Nikon продолжает производство, продажу и обслуживание зеркальных фотокамер

Nikon продолжает производство, продажу и обслуживание зеркальных фотокамер

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Японская компания Nikon отреагировала на появившиеся в сети сообщения о скором прекращении выпуска цифровых зеркальных фотокамер.

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания собирается отказаться от зеркальных фотоаппаратов в пользу беззеркальных камер со сменной оптикой на фоне усиления конкуренции со стороны смартфонов.

Теперь на международном сайте Nikon опубликовано ответное заявление:

В СМИ появилась статья о прекращении разработки зеркальных фотокамер Nikon. Эта статья в СМИ является лишь предположением, и компания Nikon не делала никаких заявлений по этому поводу. Nikon продолжает производство, продажу и обслуживание цифровых зеркальных фотокамер. Компания Nikon ценит вашу постоянную поддержку.

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Nikon
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