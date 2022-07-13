Nikon продолжает производство, продажу и обслуживание зеркальных фотокамер

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Японская компания Nikon отреагировала на появившиеся в сети сообщения о скором прекращении выпуска цифровых зеркальных фотокамер.

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания собирается отказаться от зеркальных фотоаппаратов в пользу беззеркальных камер со сменной оптикой на фоне усиления конкуренции со стороны смартфонов.

Теперь на международном сайте Nikon опубликовано ответное заявление: