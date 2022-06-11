Николай Цискаридзе резко отреагировал на сравнения с Максимом Галкиным

Российский артист балета Николай Цискаридзе, заменивший юмориста Максима Галкина на месте ведущего шоу «Сегодня вечером», рассказал, как относится к сравнениям его с мужем певицы Аллы Пугачевой.
Бывший премьер Большого театра отметил, что об успехе его в качестве ведущего популярной программы можно судить по рейтингам. Положительных реакций на передачу с его участием было «в тысячи раз больше», чем отрицательных.
«Я не читаю на заборах. Если бы я хоть раз повернул голову в сторону тявкающих, то сильно бы отвлекался. А у меня очень много дел и есть чем заниматься», – заявил народный артист России в комментарии «МК».
Напомним, Галкин в компании супруги покинул страну в связи с началом вынужденной спецоперации на территории Украины. После этого руководство Первого канала уволило шоумена и открыло кастинг на место ведущего шоу «Сегодня вечером». Неожиданно выбор продюсеров пал на Цискаридзе.