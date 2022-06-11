Николай Цискаридзе ответил на критику после замены Максима Галкина на шоу “Сегодня вечером”:”Я не читаю на заборах”

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Николай Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал реакцию поклонников на его работу в шоу “Сегодня вечером”: на проекте он заменил Максима Галкина, который уехал в Израиль после того, как осудил военную спецоперацию РФ на Украине. Многие зрители начали критиковать Цискаридзе и сравнивать его с Галкиным. Я не читаю на заборах. Если бы я хоть раз повернул голову в сторону тявкающих, то сильно бы отвлекался. А у меня очень много дел и есть чем заниматься, — заявил он в беседе с изданием “МК”, добавив, что положительных откликов о его работе больше, чем плохих.

Он отметил, что, помимо Галкина, на шоу было много ведущих. У программы с первого дня ее существования было несколько ведущих — сначала Андрюша Малахов, потом Юля Меньшова, Максим Галкин. А если бы был только один, и я пришел к нему на замену, то ситуация была бы не очень ловкая. А меня решили пригласить, но сразу предупредили, что могут еще кого-то попробовать. “Вы же не обидитесь?” — спросили меня.

Другое дело, что я был поражен, когда узнал, какое количество людей посылало туда своих агентов, чтобы занять эту должность. Меня пригласили, а для артиста очень важно понимать, что в тебе заинтересованы. Николай Цискаридзе ранее рассказал, что обсуждал свою работу на шоу с Галкиным. Я, как человек, который очень дружит с Максом, после первой же съемки сразу написал ему. Галкин пошутил в ответ, потом я пошутил. Так как Максим не смогу, как Андрюша Малахов не смогу, но буду делать это так, как могу и понимаю я, — заявил Цискаридзе изданию StarHit.

Максим Галкин тем временем дает концерты в Израиле, которые уже стали новым объектом для критики в его адрес. Так, в сети артиста обвинили в том, что он “обливает Россию грязью”. Галкин обратился к недоброжелателям в инстаграме*:

Я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых и жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников.

Ранее Максим Галкин рассказал о том, что в России его “отменили”: он остался без проектов из-за своих политических взглядов.

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