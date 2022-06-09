Николай Цискаридзе откровенно высказался о своей национальности

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что никогда не чувствовал себя грузином, всегда мечтал жить в Москве и горд, что стал русским артистом, передает Teleprogramma.pro.
Цискаридзе отметил, что очень давно определился со своим будущим и публично об этом сказал.
«Когда меня в Грузии пытались в чем-то обвинять, я никогда в жизни не скрывал своего мнения. Я очень давно, в 2001 году, сказал в Кремле, когда мне Владимир Путин вручал мою первую госпремию: “Горд, что грузин по национальности, что я российский гражданин и русский артист”», — подчеркнул он.
Сейчас окончательно ясно, что Николай Цискаридзе уже никогда не станет грузином. Он добавил, что продолжает гордиться своим происхождением, однако всегда видел свою творческую судьбу только в России.
«Я никогда не буду грузином. Ну потому что так получилось. Я горжусь, что представитель такой древнейшей культуры, которая древнее российской. Это мой выбор. Я хотел жить в Москве. Хотел танцевать в Большом театре, и я не видел свою судьбу никак иначе. Я выращен русской балетной школой. Мои педагоги все себя считали русскими артистами, хотя они разных национальностей», — пояснил мастер балета.
Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что Николай Цискаридзе должен возглавить Большой театр.