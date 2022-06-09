Николай Цискаридзе откровенно высказался о своей национальности

«Я никогда не буду грузином. Ну потому что так получилось. Я горжусь, что представитель такой древнейшей культуры, которая древнее российской. Это мой выбор. Я хотел жить в Москве. Хотел танцевать в Большом театре, и я не видел свою судьбу никак иначе. Я выращен русской балетной школой. Мои педагоги все себя считали русскими артистами, хотя они разных национальностей», — пояснил мастер балета.