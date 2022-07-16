Николай Цискаридзе инкогнито покинул Россию

Балетмейстер Николай Цискаридзе уехал из России. Артиста заметили в одном из ресторанов Батуми в Грузии.
Цискаридзе находился в компании двух незнакомок. Компания с аппетитом обедала в ресторане, пишет портал «BLITZ.+».
Ранее поклонники переживали, куда пропал новый ведущий программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Известно, что балетмейстер заменил шоумена Максима Галкина, которые уехал из России после начала специальной операции России на Украине.
Примечательно, что большинство зрителей оценили работу Цискаридзе в качестве ведущего. Они отметили, что он стал достойной заменой Галкина.