Николай Столярчук посетил фестиваль «Гуляй город», посвященный юбилею победы в битве при Молодях

«В битве сошлись огромное крымско-турецкое войско под началом хана Девлет-Гирея и полки русского князя Михаила Воротынского, которые разгромили превосходящие силы противника. Данная победа русского оружия позволила не только защитить Москву, но и утвердить русское влияние на Астрахань и Казань, надолго отбив у Османской империи и крымских ханов желание нападать на Русь», — отметил Столярчук.