Николай Столярчук посетил фестиваль «Гуляй город», посвященный юбилею победы в битве при Молодях

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил фестиваль «Гуляй город», посвященный 450-летию победы в битве при Молодях 1572 года.
Руководитель медиахолдинга выразил радость по поводу посещения мероприятия. По его словам, этой великой битве уделяется мало внимания, однако историческая роль события при Молодях стоит на уровне Куликовского поля или победы Александра Невского на Чудском озере.
«В битве сошлись огромное крымско-турецкое войско под началом хана Девлет-Гирея и полки русского князя Михаила Воротынского, которые разгромили превосходящие силы противника. Данная победа русского оружия позволила не только защитить Москву, но и утвердить русское влияние на Астрахань и Казань, надолго отбив у Османской империи и крымских ханов желание нападать на Русь», — отметил Столярчук.
Глава Медиагруппы «Патриот» напомнил о необходимости помнить и уважать подвиги русского воинства, которое и сейчас защищает суверенитет России.
В рамках фестиваля состоялись выступления множества артистов и ансамблей, таких как «Калинов мост», Shaman, «Русский тембр», «Казачья песня» и других.