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Николай Столярчук поделился впечатлениями от посещения фестиваля «Звезды Русского радио»

Николай Столярчук поделился впечатлениями от посещения фестиваля «Звезды Русского радио»
Федеральное агентство новостей

Масштабный музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» прошел в Москве в субботу, 25 июня. Гостем мероприятия стал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Концерт состоялся в рамках Дня Московского спорта. На сцене выступили более 50 звезд российской эстрады. Среди них Григорий Лепс, Uma2rmaH, Anna Asti, Стас Пьеха, DAVA, «Город 312», а также многие другие.

«Фестиваль воспринимается как настоящий праздник! Наша медиагруппа давно и плодотворно сотрудничает с “Русским радио”. Коллеги в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм — организация на высочайшем уровне!» —подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот».

По словам Столярчука, на концерте преобладала уникальная атмосфера единения с музыкой. Ведущими фестиваля были Наталия Артемьева и Максим Привалов, Елена Север, а также ведущие «Русского радио».

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