Николай Столярчук поделился впечатлениями от посещения фестиваля «Звезды Русского радио»

«Фестиваль воспринимается как настоящий праздник! Наша медиагруппа давно и плодотворно сотрудничает с “Русским радио”. Коллеги в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм — организация на высочайшем уровне!» —подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот».