Николай Столярчук поделился впечатлениями от посещения фестиваля «Звезды Русского радио»

Масштабный музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио» прошел в Москве в субботу, 25 июня. Гостем мероприятия стал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
Концерт состоялся в рамках Дня Московского спорта. На сцене выступили более 50 звезд российской эстрады. Среди них Григорий Лепс, Uma2rmaH, Anna Asti, Стас Пьеха, DAVA, «Город 312», а также многие другие.
«Фестиваль воспринимается как настоящий праздник! Наша медиагруппа давно и плодотворно сотрудничает с “Русским радио”. Коллеги в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм — организация на высочайшем уровне!» —подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот».
По словам Столярчука, на концерте преобладала уникальная атмосфера единения с музыкой. Ведущими фестиваля были Наталия Артемьева и Максим Привалов, Елена Север, а также ведущие «Русского радио».