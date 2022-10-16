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Николай Фоменко появился на премьере сериала «Беспринципные» с фингалом под глазом

Николай Фоменко появился на премьере сериала «Беспринципные» с фингалом под глазом
Global Look Press/Anatoly Lomokhov

Актер и шоумен Николай Фоменко пришел на премьеру сериала «Беспринципные». Появление артиста на публике запечатлел ведущий Вячеслав Манучаров и опубликовал в личном блоге. Однако пользователи соцсетей ужаснулись внешнему виду Фоменко.

На фотографии изображены сам Манучаров в смокинге, актриса Кристина Бабушкина в стильном платье и Николай Фоменко в белой рубашке, которая едва сошлась на животе шоумена, пишет 7days.ru.

instagram.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) /manucharov
instagram*.com (признана экстремистской организацией и запрещена в России) /manucharov

Подписчики обратили внимание, что Фоменко выглядит «одутловатым» и сильно располневшим, а впечатляющий фингал под глазом окончательно «испортил вид». Некоторые пользователи признались, что им «больно» смотреть на артиста в таком состоянии.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

беспринципные вячеслав манучаров николай фоменко
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RusNewsToday24
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