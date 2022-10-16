Николай Фоменко появился на премьере сериала «Беспринципные» с фингалом под глазом

Актер и шоумен Николай Фоменко пришел на премьеру сериала «Беспринципные». Появление артиста на публике запечатлел ведущий Вячеслав Манучаров и опубликовал в личном блоге. Однако пользователи соцсетей ужаснулись внешнему виду Фоменко.
На фотографии изображены сам Манучаров в смокинге, актриса Кристина Бабушкина в стильном платье и Николай Фоменко в белой рубашке, которая едва сошлась на животе шоумена, пишет 7days.ru.
Подписчики обратили внимание, что Фоменко выглядит «одутловатым» и сильно располневшим, а впечатляющий фингал под глазом окончательно «испортил вид». Некоторые пользователи признались, что им «больно» смотреть на артиста в таком состоянии.
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