Николай Басков заявил, что покинувшие Россию артисты «изрыгают» неприязнь к своей стране

Артист рассказал, что на его номер телефона начало поступать множество сообщений с оскорблениями, певцу даже поступали угрозы. Но Басков не изменил мнения и отметил, что людям нужно проводить ликбез, снабжая их информацией. Он уверен, что многие не понимают происходящего, поэтому надо все объяснить людям.