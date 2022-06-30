Николай Басков заявил, что покинувшие Россию артисты «изрыгают» неприязнь к своей стране

Известный певец Николай Басков рассказал, никакие угрозы не повлияли на его позицию по спецоперации на Украине, сообщает ИА SM-News.
Артист рассказал, что на его номер телефона начало поступать множество сообщений с оскорблениями, певцу даже поступали угрозы. Но Басков не изменил мнения и отметил, что людям нужно проводить ликбез, снабжая их информацией. Он уверен, что многие не понимают происходящего, поэтому надо все объяснить людям.
«Но я приобрел большое количество людей, которые понимают, подают руку и говорят «Спасибо». Это дороже, чем какие-то непонятные люди, которые изрыгают по отношению к нашей стране ненависть. Бог им судья», — заключил певец.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.