Николай Басков сообщил о долгой и тяжелой борьбе его семьи с раком

Российский певец Николай Басков рассказал, как переживал трудную борьбу своего отца с раковой опухолью мозга.
Артист несколько лет назад потерял своего отца. Виктор Басков умер на 69-м году жизни от онкологического заболевания. Исполнитель поделился подробностями тяжелого периода в их семье.
«У папы был рак мозга. На работе я старался держать лицо, быть позитивным. Каждый месяц приходили нерадостные анализы, папа медленно угасал», — передает слова звезды портал «Экспресс газета».
Певец старался всеми возможными способами помочь отцу справиться с болезнью. По его словам, он много работал для оплаты лекарств и лечения. В обществе и перед поклонниками он не показывал своих переживаний.