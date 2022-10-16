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Николай Басков сообщил о долгой и тяжелой борьбе его семьи с раком

Николай Басков сообщил о долгой и тяжелой борьбе его семьи с раком
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Российский певец Николай Басков рассказал, как переживал трудную борьбу своего отца с раковой опухолью мозга.

Артист несколько лет назад потерял своего отца. Виктор Басков умер на 69-м году жизни от онкологического заболевания. Исполнитель поделился подробностями тяжелого периода в их семье.

«У папы был рак мозга. На работе я старался держать лицо, быть позитивным. Каждый месяц приходили нерадостные анализы, папа медленно угасал», — передает слова звезды портал «Экспресс газета».

Певец старался всеми возможными способами помочь отцу справиться с болезнью. По его словам, он много работал для оплаты лекарств и лечения. В обществе и перед поклонниками он не показывал своих переживаний.

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RusNewsToday24
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