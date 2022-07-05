Новости0

Николай Басков прокомментировал свое попадание в черный список Европы

Николай Басков прокомментировал свое попадание в черный список Европы
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Певец Николай Басков, поддержавший специальную операцию России на Украине, оказался в черном списке Европы и Прибалтики. Артист объяснил, как относится к выдвинутым санкциям. 

Исполнитель хита «Фантазер» заявил, что теперь не сможет выступать в Европе и Прибалтике. Однако этот факт не огорчает Баскова. 

«Меня это не печалит. Мне есть, для кого петь. Есть, кому дарить радость. И в этом мое, можно сказать, огромное творческое счастье. Что-то ушло, а что-то пришло», — высказался он.

Басков подчеркнул, что подобные преследования могут быть связаны с тем, что он поддержал спецоперацию России на Украине. Он добавил, что всегда будет с россиянами и президентом, пишет ИА SM-News.  

Басков спецоперация черный список
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.