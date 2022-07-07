Николай Басков призвал к «импортозамещению» артистов, которые поливают грязью Россию

Исполнитель Николай Басков высказал свое мнение о законопроекте Министерства культуры РФ, который должен упростить привлечение иностранных артистов на гастроли в Россию.
Как написал певец в своем Telegram-канале, практику «импортозамещения» следует распространить и на сферу культуры. Он призвал заменить артистов, которые поливают грязью Россию.
Басков считает, что сейчас есть все возможности дать дорогу именно отечественным деятелям культуры.
«Сейчас самое время дать дорогу своим артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам», — заявил Басков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о «черных списках» артистов в РФ. Он подчеркнул, что ему ничего неизвестно о существовании подобных списков.