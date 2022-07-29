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Николай Басков посвятил Собчак критикующее стихотворение из-за ее слов о Газманове

Николай Басков посвятил Собчак критикующее стихотворение из-за ее слов о Газманове
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Певец Николай Басков обрушился с критикой на журналистку Ксению Собчак, которая резко высказалась о творчестве артиста Олега Газманова.

«Золотой голос» России посвятил светской львице стихотворение, в котором поставил ее на место. Артисту пришлось не по нраву заявление «блондинки в шоколаде» о новой песни Газманова и Александра Маршала.

«Сколько будем терпеть эту клячу», — так начинается критикующее стихотворение Баскова, посвященное Собчак. 

Журналистка нередко ругается на российских артистов. Недавно она резко высказалась о певце SHAMAN.

Басков собчак стихотворение
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