Николай Басков посвятил Собчак критикующее стихотворение из-за ее слов о Газманове

Певец Николай Басков обрушился с критикой на журналистку Ксению Собчак, которая резко высказалась о творчестве артиста Олега Газманова.
«Золотой голос» России посвятил светской львице стихотворение, в котором поставил ее на место. Артисту пришлось не по нраву заявление «блондинки в шоколаде» о новой песни Газманова и Александра Маршала.
«Сколько будем терпеть эту клячу», — так начинается критикующее стихотворение Баскова, посвященное Собчак.
Журналистка нередко ругается на российских артистов. Недавно она резко высказалась о певце SHAMAN.