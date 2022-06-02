Николай Басков получил 116 тысяч рублей за одну минуту концерта

Ранее Басков выступил с инициативой создать аналог международному песенному конкурсу «Евровидение». Данное предложение было озвучено после того, как Россию отстранили от участия в фестивале. Идею аналога европейского конкурса не поддержал Киркоров, однако, заявила, что у него была подобная мысль и он готов быть консультантом.