Николай Басков получил 116 тысяч рублей за одну минуту концерта

Певец Николай Басков выступил в Санкт-Петербурге по случаю Дня города. Журналисты выяснили, что за одну минуту прибывания на сцене артист получил 116 тысяч рублей.
Исполнитель хита «Фантазер» провел на сцене около получаса. За это время он заработал 3,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале «Не Малахов».
Контракт на концерт вокалист заключил с БКЗ «Октябрьский». Последний раз он выступал в Петербурге в 2018 году.
Ранее Басков выступил с инициативой создать аналог международному песенному конкурсу «Евровидение». Данное предложение было озвучено после того, как Россию отстранили от участия в фестивале. Идею аналога европейского конкурса не поддержал Киркоров, однако, заявила, что у него была подобная мысль и он готов быть консультантом.