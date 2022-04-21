Николай Басков разорвал дружбу с украинскими артистами

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Российский исполнитель Николай Басков поделился своим мнением относительно поведения украинских артистов, которые не стесняются в выражениях и продолжают комментировать вынужденную спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.
Президент Владимир Путин принял решение о старте спецоперации 24 февраля. Николай Басков практически сразу поддержал действия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) по демилитаризации и денацификации соседней страны. Стоит отметить, что многие представители отечественного шоу-бизнеса не отличились подобной смелостью, стараясь держаться в стороне от общественно-политических событий.
Говоря о прославившихся в России украинских звездах, стоит отметить поведение артистов Макса Барских, Потапа и Насти Каменских, Нади Дорофеевой и других. Исполнители не просто высказали свое мнение относительно происходящего, но и перешли на прямые оскорбления как российского государства, так и его жителей.
Басков дал интервью ведущему Вадиму Текменеву на телеканале НТВ, в котором открестился от своих украинских «коллег» и сообщил о расколе шоу-бизнеса.
«Ситуация, конечно, сложилась уникальная. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для меня не существуют как коллеги», – высказался исполнитель.
Басков также акцентировал внимание на том, что поддержавшие спецоперацию артисты на данный момент активно выступают с гастролями. Те, кто предпочел занять противоположную сторону, не могут похвастаться полностью заполненным графиком концертов. По мнению певца, украинские артисты озлобились и лишились рассудка на фоне потери российского рынка и огромных гонораров.