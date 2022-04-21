Николай Басков разорвал дружбу с украинскими артистами

Говоря о прославившихся в России украинских звездах, стоит отметить поведение артистов Макса Барских, Потапа и Насти Каменских, Нади Дорофеевой и других. Исполнители не просто высказали свое мнение относительно происходящего, но и перешли на прямые оскорбления как российского государства, так и его жителей.