Николай Басков осудил Ксению Собчак за сравнение с Лениным

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Российский исполнитель Николай Басков заявил об отсутствии ума у журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Резкие слова в адрес знаменитости музыкант адресовал из-за шуточного сравнения своей персоны с Владимиром Лениным.
Басков эмоционально отреагировал на коллаж из двух снимков, который Собчак опубликовала в личном Telegram-канале. Телеведущая сравнила певца с лидером пролетариата из-за их одинакового положения рук.
«Ну, что сказать. Весеннее обострение удивительная вещь: с ума сходят даже те, у кого и ума-то никогда не было», – раскритиковал журналистку Басков.
Многие фанаты исполнителя поспешили его утешить. Фолловеры отметили, что, если Баскова сравнивают с личностью такого масштаба, как Ленин, то он находится на верном пути. Поклонники также предположили, что Собчак опубликовала шуточный коллаж из-за зависти.