Николаев заявил, что стесняется некоторых своих песен в исполнении Аллегровой

Композитор Игорь Николаев рассказал подробности многолетнего сотрудничества с певицей Ириной Аллегровой. Он признался, что есть музыкальная композиция в исполнении артистки за которую ему стыдно.

Николаев рассказал, что в начале совместно творческого пути они с Аллегровой часто импровизировали. Так возникла музыкальная композиция под названием «Войди в меня», в ней певица издавала эротические звуки. По мнению композитора, подобный прием может смутить слушателя.

«Даже сейчас, если прослушать, можно застесняться. Но сделано было классно, и по саунду, и по мелодии она какая-то совершенно другая получилась. Мы знали, что это никуда не пойдет, но интересно было сделать», — рассказал Николаев в интервью с Mk.

Николаев написал для Аллегровой много песен, и это способствовало тому, что на несколько лет именно она возглавляла пьедестал, который прежде в течение 15-летнего периода принадлежал Пугачевой. Композитор убежден, что такие вещи происходили естественным путем, он сам целенаправленно ничего для этого не делал, пишут «Актуальные новости».

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