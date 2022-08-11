Никола Пельтц ответила на слухи о вражде с Викторией Бекхэм

Никола Пельтц

Никола Пельтц в интервью изданию Variety, на обложке спецвыпуска которого появился ее муж, Бруклин Пельтц-Бекхэм, рассказала об отношениях со своей свекровью Викторией Бекхэм.

Ранее в сети появились слухи о том, что у Виктории и Николы очень натянутые отношения, а после свадьбы они вообще перестали общаться. Никола предположила, что слухи о конфликте между ними начались с того, что она не выбрала для свадьбы платье бренда Виктории.

Я собиралась надеть платье ее бренда и очень этого хотела. Но через несколько месяцев Виктория поняла, что ее ателье не сможет его пошить. Именно поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Но она не сказала, что я не могу его надеть. С этого все и началось. В итоге к алтарю Никола пошла в платье Valentino Couture, а в нарядах бренда Виктории появились сама мать жениха, близкая подруга Бекхэм Ева Лонгория и бывшая девушка Ромео Бекхэма Мия Реган.

Ранее Никола опубликовала в инстаграме* эмоциональный пост. В комментариях ее подписчики предположили, что эти слова — о ее конфликте с Викторией. У всех бывают дни, когда люди делают больно. И это нормально — чувствовать себя плохо и обижаться из-за этого, — написала она.

Бруклин Бекхэм, в свою очередь, высказался о конфликте между его матерью и женой, заявив, что для него это не стало сюрпризом. Я знал, что люди всегда будут писать подобные вещи, всегда будут пытаться унизить кого-то. Но все ладят, это хорошо.



Бруклин Бекхэм

Он также рассказал о своем решении взять фамилию жены, что, по слухам, тоже вызвало недовольство его матери. Мы объединили наши фамилии. Я подумал: “О, мы могли бы начать что-то новое, и это будет здорово. У нас будут собственные дети, и вокруг будут бегать маленькие Пельтц-Бекхэмы”. В интервью супруги добавили, что, хотя и собираются завести детей, они не планируют делать этого в ближайшее время. Мы не планируем заводить детей в следующем году. Но мы хотели бы когда-нибудь иметь большую семью, а также хотели бы усыновить детей. На обложках спецвыпуска, помимо Бруклина, также появились звезда сериала “Эйфория” Ангус Клауд, ранее обвиненный в изнасиловании, певица Бекки Джи и Холли Бэйли, которая сыграла роль Русалочки в новом фильме.

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